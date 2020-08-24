Antandros antik kentinde "ticari alan" kazıları sürüyor
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Antandros antik kentinde "ticari alan" kazıları sürüyor

Antandros antik kentinde "ticari alan" kazıları sürüyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde mozaikleriyle meşhur yamaç ev ile nekropolisin bulunduğu Antandros antik kentinde kazılar devam ediyor.

24.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:02

Antandros antik kentinde "ticari alan" kazıları sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde mozaikleriyle meşhur yamaç ev ile nekropolisin bulunduğu Antandros antik kentinde kazılar devam ediyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Balıkesir Büyük Belediyesi'nin desteğiyle Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros antik kentinde yürütülen kazıların 21. dönemi başladı. Pandemi sebebiyle kısıtlı bir ekip ile başlayan çalışmalarda 21. dönemde antik kentin ticari bölümleri ile nekropol alanında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkana Prof. Dr. Gürcan Polat "Bu sene 14 Temmuz'da kazı çalışmalarına başladık. Tabii bütün dünyayı saran bu pandemiden dolayı bizim de bazı planlarımızda değişiklikler olmak zorunda kaldı. Ancak bu pandemiden dolayı küçük bir ekiple geldiğimiz için bu programımızı gerçekleştiremedik. Bunun yerine iki farklı alanda küçük çalışma şeklinde götürüyoruz kazıları. Bunlardan ilki arkamızda da gördüğünüz gibi bir roma villasının dükkanlarını açmaya başlamıştık. Güney bölümüne sıralanmış yan yana yedi ya da sekiz tane dükkan olduğunu tahmin ettiğimiz mekanlar vardı. Onların dördüncüsünü boşaltmaya başladık. Önceki senelerde, özellikle bir numaralı dükkanda, çok beklenmedik sonuçlarla da karşılaşmıştık. O da şuydu: Biz Antandros'un kuruluş tarihi olarak hep M.Ö. dokuzuncu yüzyıl civarını düşünürken, bu dükkan dolgusu içerisinde kullanılmış bir seramik yığını içerisinde, M.Ö. bin 800'lere kadar yani orta tunç çağa kadar giden, geriye giden seramikler bulduk. Bu bizim için çok önemlidir çünkü Antandros'un kuruluş tarihi ya da kronolojisi hakkında çok önemli bir gelişmeydi bu. Bu seneki çalışmalarımızı da aynı alanda yürütüyoruz, dördüncü dükkanı açıyoruz. Belki bunun da gene tabanında yeni sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz var" dedi.

Kazıların bir diğer ayağının da nekropolis olduğunu ifade eden Prof. Dr. Polat, "Diğer çalışma alanımızda, nekropolis, nekropoliste de daha önce M.S. 300-350 civarlarından itibaren kullanım dışı kalmasından sonra, endüstriyel alana dönüştürüldüğünü biliyorduk ki burada bir cam atölyesi ve şarap üretim alanı yakalamıştık. Şimdi aynı alanda derinleşerek daha önceki evreye ait mezarları yakalamaya çalışıyoruz. Bugün yarın da Helenistik Dönem mezarlarıyla karşılaşmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımıza Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluk yapıyor. Onların bu sene itibariyle ilk kez ciddi anlamda bir desteği var. Her zaman söylediğimiz gibi bu kültürel değerlerimiz, ortak projelerimiz ve biz sivil toplum, yerel yönetim ve kazı ekibi olarak, hep bir hareket ederek bu kültür varlıklarını hem meydana çıkarmak hem de tanıtımını gerçekleştirerek bütün dünyanın ilgisini çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Antandros antik kentinde 'ticari alan' kazıları sürüyor

Kaynak: İHA

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