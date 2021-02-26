Antandros Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları arkeoloji dünyasına ışık tutuyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, 21 yıldır yürütülen çalışmaların bölge ve Anadolu arkeolojisinin karanlık noktalarına ışık tuttuğunu bildirdi.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında 12 aylık kazı statüsüne alınan çalışmalar, EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Polat, açıklamada, kazıların öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan bilimsel ekip tarafından sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

İlk çalışma alanının "yamaç ev" olarak isimlendirilen ve milattan sonra 300 civarına tarihlenen görkemli Roma villası olduğunu aktaran Polat, "Sahip olduğu özel hamamı, mozaikleri, duvar resimleri ve yaklaşık 1800 metrekare oturma alanıyla Roma villası, Antandros'un o dönemdeki zenginlik ve refah düzeyini ortaya koyması açısından önemli bir veri oluşturuyor. Ayrıca, milattan önce 700 civarından başlayarak kesintisiz 700 yıl kullanılma özelliğine sahip Nekropolis de Antandros'u Anadolu arkeolojisinde önemli bir konuma oturtmaktadır." ifadesini kullandı.

İda Dağı'nın önemi

Antandros kentinin asıl öneminin ev sahipliği yapmış olduğu mitoslarda yattığını aktaran Polat, İda Dağı'nın görkemli ululuğu, sahip olduğu doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle bugün olduğu gibi antik dönemde de dikkati çektiğini bildirdi.

Anadolu'daki antik mitlerin büyük bölümünün İda Dağı'nda geçtiğine işaret eden Polat şunları kaydetti:

"Antandros'daki kazı ve araştırma çalışmalar bölge ve Anadolu arkeolojisinin karanlık noktalarına ışık tutuyor. İda Dağı, olağanüstü bir doğa ve bol oksijen, mavi bayraklı plajlar, termal kaynaklar, yalnızca Antandros gibi antik kentler ve mitoslar değil, Türkmen ve Yörük kültürüne ilişkin zengin bir etnografik birikim ve kolay ulaşılabilirlik de söz konusu. Proje, bölgenin özellikle yurt dışında bilinen mitolojik değerlerinin ön plana çıkarılarak cazibe merkezi oluşturmayı ve bu aşamada da bölgenin yukarıda sayılan sıra dışı güzelliklerinin tanıtılmasını hedeflemektedir."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Anadolu'nun zengin kültürel mirasını gün ışına çıkaran akademisyenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz