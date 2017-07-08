Antalyasporluların "1 Meşale de Sen Yak" Etkinliğinde Yangın Çıktı

"07.07.2017 Antalyasporlular Günü. 1 Meşale de Sen Yak" etkinliği kapsamında yaklaşık 5 bin Antalyaspor taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle 3 ayrı noktada yangın çıktı.



Sosyal medya aracılığıyla düzenlenen "07.07.2017 Antalyasporlular Günü. 1 Meşale de Sen Yak" etkinliğine katılan Antalyasporlu taraftarlar Konyaaltı varyantında bir araya geldi. Varyant ve Konyaaltı Sahili'ne sıralanan yaklaşık 5 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde aynı anda meşale yaktı.



Meşale ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Bu sırada taraftarların meşalelerinden çıkan kıvılcım nedeniyle Konyaaltı Falezleri'ndeki 3 ayrı noktadaki ot ve çalılar tutuştu. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine çağrılan 4 itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Antalyasporlu taraftarlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti.



Bölgede bir süre tezahüratta bulunan Antalyasporlu taraftarlar, daha sonra dağıldı.