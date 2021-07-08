Antalyasporlular Günü coşkuyla kutlandı

Antalyasporlular Günü coşkuyla kutlandı7 Temmuz Antalyasporlular Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu ve işbirliği ile Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalyasporlular Günü coşkuyla kutlandı

7 Temmuz Antalyasporlular Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu ve işbirliği ile Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Antalyasporluları bir araya getiren gecede her yaştan taraftar, flyboard, havai fişek gösterisi ve DJ performansı ile eğlendi.

Antalyaspor'un kuruluşunun 55. Yılı ve Antalyasporlular Günü, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak" etkinliğinde coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu işbirliği ile organize edilen etkinlikte bir araya gelen yüzlerce taraftarlar meşaleler yakarak Antalyaspor sevdasını bir kez daha gösterdi.

MEŞALELER İLE DESTEK VERİLDİ

Antalya'nın Süper Lig'deki temsilcisi kırmızı beyazlı ekip için Boğaçayı'nda düzenlenen etkinlik DJ performansı ile başladı. Çalınan şarkılara eşlik eden taraftarlar ışıklı fly board gösterisini ilgiyle izledi. Saatler 22. 00'yi gösterdiğinde ise etkinlik alanını dolduran binlerce taraftar ellerindeki meşaleleri yakarak görsel bir şölen oluşturdu. Kırmızı beyaz renklere gönül veren Antalyaspor taraftarları takımlarına olan sevgisini ve desteğini herkese gösterdi.

BAŞKAN BÖCEK'TEN KUTLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kutlamalara bağlanarak, "Kırmızı-beyaz rengimiz, ortak sevdamız Antalyaspor'umuza gönül veren tüm hemşehrilerimin Antalyasporlular Günü kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: Habermetre