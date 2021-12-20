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Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya

Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

593 yüzücünün kulaç attığı 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi final müsabakaları 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi.

EDİRNE (İHA) - 593 yüzücünün kulaç attığı 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi final müsabakaları 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. 33 ilden katılımın gerçekleştiği müsabakalar sonunda Antalyasporlu yüzücüler toplamda 5 madalya kazandı.

Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Final Müsabakalarına 33 ilden toplamda 593 sporcu katıldı. 3 gün süren müsabakalar sonunda Antalyasporlu 5 sporcu 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile şehre döndü.

Demir Tanışdil 100 ve 50 metre, Raziye Melis Avcı 100 ve 200 metre kelebek yarışında kendi derecelerini geliştirirken, Elif Berra Büyükkeleş ise 400 ve 100 metre serbest dalışı'ndan gümüş, İlayda Dal 100 metre serbest dalışında Bronz madalya, Bekir Murat Postalcıoğlu ise 100 metre serbest dalışında kendi derecesini geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya

Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya

Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya

Antalyasporlu yüzücülerden 5 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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