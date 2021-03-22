Antalyasporlu Podolski, kupa ve ligde üst üste gelen galibiyetlerden mutlu Açıklaması
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Antalyasporlu Podolski, kupa ve ligde üst üste gelen galibiyetlerden mutlu Açıklaması

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:17
Antalyasporlu Podolski, kupa ve ligde üst üste gelen galibiyetlerden mutlu Açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerinin ve Süper Lig'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerinin ve Süper Lig'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.

Podolski, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'u iç sahada kendisinin de bir gol attığı maçta 2-0, Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendikleri mücadelelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen Polonya asıllı 35 yaşındaki Alman forvet oyuncusu, "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor formasıyla 6 gol

Bu sezon 4'ü kupa 27 resmi karşılaşmada görev alan Podolski, bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayla 4 gol kaydetti.

Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunda da Antalyaspor'la performans sergilediği 2'si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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