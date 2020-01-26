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Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolü için ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

26.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:16
Antalyasporlu Jahovic, ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic, detaylı sağlık kontrolü için ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

Denizli'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Antalyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı.

Başına bandaj yapılarak ilk yarıyı tamamlayan Makedon oyuncu, devre arasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Jahovic'i taşıyan helikopter, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait piste indi. Makedon forvet, daha sonra sedyede bindirildiği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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