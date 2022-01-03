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Antalyasporlu Hentbolculara milli davet

Antalyasporlu Hentbolculara milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Hentbol takımından 3 oyuncu, U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.

ANKARA (İHA) - Antalyaspor Hentbol takımından 3 oyuncu, U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi.

Antalyasporlu sporcular Berkay Çetin, Yusuf Enes Tunç ve Murat Kaan Şimşek, 20-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'na katılacak olan U18 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosuna davet edildi. - ANTALYA

Antalyasporlu Hentbolculara milli davet

Antalyasporlu Hentbolculara milli davet

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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