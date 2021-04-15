Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet edildi

Antalyaspor Hentbol Takımı sporcusu Ali Emre Babacan, Hentbol A Milli Takımı'na davet edildi.

Antalyaspor Hentbol Takımı sporcusu Ali Emre Babacan, Hentbol A Milli Takımı'na davet edildi.

2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubu müsabakalarına hazırlanan A Milli Takımı, 20-30 Nisan tarihleri arasında Slovenya ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa girecek. Milliler, 20 Nisan Salı Günü Eskişehir'de bir araya gelecek. 27 Nisan Salı günü Slovenya ile 30 Nisan Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Hentbol Takımı, 3 Mayıs Pazartesi günü de Slovenya ile deplasmanda bir kez daha karşılaşacak. Antalyaspor'un genç yıldızı Ali Emre Babacan, ay-yıldızlı ekibin bu 3 maçı için aday kadrosuna davet edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı