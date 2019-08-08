Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı
Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.
Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Ondrej Celustka, Diego Angelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde yapıldı. - ANTALYA