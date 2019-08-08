Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı.

08.08.2019 11:42
Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

Antalyasporlu futbolcuların Temmuz ayında başlayan sağlık kontrolleri bugün tamamlandı. Ondrej Celustka, Diego Angelo, Fredy, Nazim Sangaré, kaleci Ferhat Kaplan'ın da aralarında olduğu oyuncuların yeni sezon öncesinde kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrolleri Memorial Antalya Hastanesi'nde yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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