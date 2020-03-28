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Antalyaspor, Spor

Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

28.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:08
Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla yapmaya devam ediyor.

Teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde tek başlarına antrenmanlarını aksatmayan futbolcular, iki günde bir ise telekonferans aracılığı ile toplu olarak çalışma fırsatı buluyor.

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor.

Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü ise yeniden telekonferans antrenmanlarına devam edecek.

Kaynak: AA

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