Antalyasporlu futbolcu Orgill, hastaneye kaldırıldı
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Antalyasporlu futbolcu Orgill, hastaneye kaldırıldı

21.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:24
Antalyasporlu futbolcu Orgill, hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında karşı karşıya kaldığı Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, oyuna devam edemedi.

Sağlık ekipleri tarafından saha kenarına alınan Orgill, daha sonra ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Çarpmaya bağlı olarak baş dönmesi yaşadığı öğrenilen tecrübeli golcünün, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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