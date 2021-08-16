Antalyasporlu Fredy, gol perdesini ilk maçta açtı

Süper Lig'in ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Fredy, kırmızı-beyazlı takımın yeni sezonda gol perdesini açan isim oldu.