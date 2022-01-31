Antalyasporlu Erkan Eyibil, kiralık olarak Stuttgart'a transfer oldu - Haberler Spor
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Antalyasporlu Erkan Eyibil, kiralık olarak Stuttgart'a transfer oldu

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyasporlu Erkan Eyibil, kiralık olarak Stuttgart'a transfer oldu

Antalyaspor Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'in, Almanya kulüplerinden Stuttgart'ın 21 yaş altı takımına transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Antalyaspor Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Eyibil'in, Almanya kulüplerinden Stuttgart'ın 21 yaş altı takımına transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Erkan Eyibil, 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiralık olarak VfB Stuttgart takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Almanya doğumlu futbolcu, bu sezon 1'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta toplam 93 dakika süre aldı.

AA / Oktay Özden - Spor

Antalyaspor, Stuttgart, Almanya, Medya, Spor, Haber

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