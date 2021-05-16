Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Türkiye Kupası'nı alacaklarına inanıyor
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Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Türkiye Kupası'nı alacaklarına inanıyor

Antalyasporlu Bünyamin Balcı, Türkiye Kupası'nı alacaklarına inanıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen Balcı, küçük yaşlarda kafasını her yastığa koyduğunda, sık sık aynı rüyayı gördüğünü belirtti.

Antalyaspor alt yapısına girince bu rüyanın kendisi için hayale dönüştüğünü vurgulayan Balcı, "Bugün düşündüğümde, çocukken sırtıma geçirdiğim bu formayla yıllardır aynı hayalin peşinden koşuyorum. İnanıyorum. Rüya gibi başlayıp bize hayaller kurduran o kupayı alacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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