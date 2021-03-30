Antalyasporlu Bünyamin Balcı'nın A Milli Takım'a çağrılması kulübünü memnun etti
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Antalyasporlu Bünyamin Balcı'nın A Milli Takım'a çağrılması kulübünü memnun etti

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyasporlu Bünyamin Balcı'nın A Milli Takım'a çağrılması kulübünü memnun etti

Fraport TAV Antalyaspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Bünyamin Balcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edildi.

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Fraport TAV Antalyaspor'un 20 yaşındaki defans oyuncusu Bünyamin Balcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez davet edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kamp yapan A Milli Takım'ın Letonya maçının aday kadrosuna dahil edilen Balcı, Ümit Milli Takım'ın Alanya kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.

Bünyamin'in ilk kez A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılması, kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi. Genç oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor'dan A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan tek futbolcu oldu.

Antalyaspor altyapısında yetişen, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda son iki sezonda 54 resmi maçta forma giyen Bünyamin Balcı, 2 gol attı.

Antalyaspor'dan ve Yanal'dan tebrik mesajları

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya paylaşımında, "Futbolcumuz Bünyamin Balcı, A Milli Futbol Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadesine yer verildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da sosyal medya hesabından Bünyamin Balcı ile fotoğrafına yer verdi. Yanal, "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa. Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz. Tebrikler Bünyamin Balcı. A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı. Haydi göreyim seni. " paylaşımında bulundu.

Antalyaspor ile Yanal'ın paylaşımı çok fazla beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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