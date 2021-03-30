Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürmek istiyor
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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürmek istiyor

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Spor
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürmek istiyor

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, 55 yıldır kupa almayan kulübün bu yıl kupayı Antalya'ya getireceğine inandıklarını belirtti.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, 55 yıldır kupa almayan kulübün bu yıl kupayı Antalya'ya getireceğine inandıklarını belirtti.

Yılmaz, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de dernekte bir dönem başkanlık yaptığını hatırlattı.

Yaklaşık 2 buçuk aydır Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı'nda, 23 Şubat'tan itibaren de Antalyaspor A.Ş'de başkanlık görevini üstlendiğini anımsatan Yılmaz, 28'i yönetimde, 11'i danışma kurulunda olmak üzere gece gündüz demeden Antalyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için bütün enerji ve bilgiyi ortaya koyduklarını belirtti.

Dernek üyelerine Antalyaspor Kulübü'ne ve vakfına üye olmaları yönünde çağrıda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Futbol Federasyonundan finalin tarafsız bir sahada oynanması ile ilgili adil bir karar bekliyoruz. 55 yıldır kupa alamayan kulübümüz inşallah kupayı Antalya'ya getirecek ve şehrimizde büyük bir sevinç yaşanacak. Yönetim olarak inanıyoruz. Camiamız da inanıyor."

Antalyaspor'da bayrak kampanyası

Antalyaspor yönetimi olarak bayrak kampanyası başlattıklarını belirten Yılmaz, ANTGİAD üyelerinin de kampanyaya destek vermelerini istedi.

Katılımların kendilerini mutlu edeceğini aktaran Yılmaz, "Şehrimizin 19 ilçesiyle her yerini kırmızı beyaz bayraklarla donatarak camia olduğumuzu hatırlatmanın yanı sıra pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle kulübümüze maddi katkı amacıyla bu kampanyayı başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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