Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
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Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru

14.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:46
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru

Antalyaspor yüzme takımı, geçtiğimiz hafta Antalya'da kırdığı 4 Türkiye rekorunun ardından bu hafta da Muğla'da 3 Türkiye rekoru kırarak, başarısını sürdürdü.

Antalyaspor yüzme takımı, geçtiğimiz hafta Antalya'da kırdığı 4 Türkiye rekorunun ardından bu hafta da Muğla'da 3 Türkiye rekoru kırarak, başarısını sürdürdü.

Antalyaspor 11, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde Muğla'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük Bireysel Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 10 erkek, 4 kadın sporcu olmak üzere toplam 14 sporcuyla katılım sağladı. Sporcular, 3 Türkiye rekorunun yanı sıra toplam 57 madalya alarak Antalya'ya döndü.

Son 7 günde, toplam 7 Türkiye rekoru kıran Antalyaspor yüzme takımından Sevim Eylül Süpürgeci, 13 yaş kısa kulvar 1500 metre serbest stilde 17.18.09'luk derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Emir Batur Albayrak 400 metre serbest stilde eski rekoru (04.05.46) 5 saniyeden fazla geliştirerek 04.00.04'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, 800 metre serbest stilde ise eski rekoru (08.21.45) 7 saniye geliştirerek 08.14.46'lık derecesiyle bir rekorun daha sahibi oldu.

TOPLAM 57 MADALYA

Antalyaspor yüzme takımı 29 altın, 21 gümüş ve 7 bronz madalya alarak toplamda 57 madalya elde etti. Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz, "Sporcularımızı, hocalarımızı ve emeği geçen tüm cefakar velilerimizi tebrik eder, zorlu pandemi şartlarında bile azimle çalışmaya devam ederek kazandığımız değeri çok büyük olan bu başarıların, her geçen gün artarak sürmesini dileriz" dedi.

(İHA)

Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru
Antalyaspor yüzme takımından Türkiye rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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