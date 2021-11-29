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Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

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Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen 13+ Ön Eleme ve TOHM Baraj Yarışlarına 8 sporcu ile katıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen 13+ Ön Eleme ve TOHM Baraj Yarışlarına 8 sporcu ile katıldı.

Antalyaspor Yüzme Takımında 14 yaş barajından sorumlu tutulan 2008 doğumlu 6 sporcu, Yüzme Federasyonu tarafından hazırlanan barajları "Best Time" yaparak başarılı bir şekilde geçti ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) sağladığı burs ve imkanlardan yararlanmaya hak kazandı. Ayrıca Antalyasporlu sporcu Boran Atasoy erkekler bin 500 metre serbest yarışında elde ettiği 17.00.67'lik derecesi ile Türkiye Birincisi oldu. - ANTALYA

Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

Antalyaspor Yüzme Takımından Türkiye birincilikleri

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