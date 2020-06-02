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Antalyaspor yuvasına döndü

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 73 gün sonra tesislerinde antrenmanlara başladı.

Antalyaspor yuvasına döndü
02.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:42

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 73 gün sonra tesislerinde antrenmanlara başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Regnum Carya Oteli'ndeki birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde en sonra 19 Mart'ta antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, 73 gün aradan sonra yuvasına döndü.

ÇALIŞAN SAYISI EN AZA İNDİRİLDİ

Öte yandan tesislerine geri dönen Antalyaspor'da tedbirler kapsamında antrenmandan 2 gün önce kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Bunun yanında tesislerde görev alacak personel sayısı da en aza indirildi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirlerine de harfiyen uyuldu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan turnuva maçı ile sona erdi.Kırmızı beyazlılar günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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