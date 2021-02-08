Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

08.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:15
Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Kırmızı beyazlılarda genç forvet Gökdeniz Bayrakdar, bu hafta da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak puanını 31 yaptı. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla yenilmezlik serisini dış sahada 5, toplamda ise 8'e çıkardı.

Akdeniz temsilcisi, son 8 haftada Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor ile berabere kaldı. Bu arada kırmızı beyazlıların Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kaybetmemesi de dikkatlerden kaçmadı.SON 5 DEPLASMANDA 9 PUANAntalyaspor, ligde oynadığı son 5 deplasmanda maçından ise 9 puan çıkarmayı başardı. Kırmızı beyazlı takım 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Göztepe ve Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor; Galatasaray, Konyaspor ve Denizlispor deplasmanlarından birer puan alma başarısı gösterdi.8 MAÇLA İLK SIRADAFraport TAV Antalyaspor, 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçından sonra ligde oynadığı karşılaşmaları kaybetmedi. Akdeniz ekibi, son 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlikle 14 puan topladı. Antalyaspor, ligde 9 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe'nin bu hafta sahasında Galatasaray'a yenilmesiyle namağlup serisi en uzun takım olarak ilk sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor'u 7 maçla Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor takip ediyor.GENÇ GÖKDENİZ ATMAYA DEVAM EDİYORSezon başında Misli.com 2'nci Lig ekibi Kocaelispor'dan kadroya dahil edilen forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, gollerini atmaya devam ediyor. Genç yetenek son oynanan Denizlispor maçında da golünü atarak, takımına 1 puan kazandırdı. 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkarırken takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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