Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

09.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:05
Antalyaspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 10 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 15 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 29. hafta sonunda 36 puana ulaştı ve 10'uncu sırada yer aldı.

En fazla berabere kalan takım

Ligde yaptığı son 7 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede bu sezonki 15'inci beraberliğini elde etti.

2021'de yenilgisi olmayan tek ekip unvanını koruyan Antalyaspor, Süper Lig'de geride kalan 29 haftada sahadan en fazla beraberlikle ayrılan takım konumunda bulunuyor.

Üst üste iki Antalya derbisi

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü 46 puanla 5'inci sırada yer alan kentin diğer Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kaybetmeyerek yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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