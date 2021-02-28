Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

28.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:39
Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini toplamda 12 maça çıkardı.

SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini toplamda 12 maça çıkardı. Kırmızı beyazlı ekip son 5 maçın tamamında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini biri kupa maçı olmak üzere toplamda 12 maça çıkardı. Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak 17 puan toplamayı başardı.

11 HAFTADA 3 GALİBİYETLigde puanını 34'e yükselten Akdeniz ekibi Antalyaspor, son 11 maçta Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı beyazlılar son 5 haftada sahadan beraberlikle ayrılırken 3 mücadelesi 1-1, 2 maçı da golsüz sona erdi.LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMIFraport TAV Antalyaspor, 13 kez ile ligin en çok berabare kalan takımı konumunda. Antalyaspor'u, 11 maçla DG Sivasspor, 10'ar beraberliği bulunan Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor takip ediyor.EN AZ ŞUT ÇEKTİĞİ MAÇKırmızı beyazlı takım Medipol Başakşehir maçında, bu sezon oynadığı karşılaşmalar içerisinde en az şut attığı maçı oynadı. Akdeniz ekibi mücadelelerde 6,6 şut ortalamasıyla oynarken, Medipol Başakşehir maçında kaleye sadece 1 şut atabildi. Antalyaspor'da Nuri Şahin tarafından yapılan şut denemesi de çerçeveyi bulmadı. Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynadığı ve 5-1 kaybettiği Medipol Başakşehir mücadelesinde 6 şut çekerken 2'sinde isabet bulmuştu. İstanbul temsilcisiyse 30 şut denemesinde 9 isabet bulup 5'inde gol atma başarısı elde etmişti.

Akdeniz temsilcisi bu sezon ligde oynadığı maçlarda 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesinde 8 şut denemesinde 4 isabet sağlarken, sezonun ikinci devresinde oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş maçında kaleye çektiği 2 şuttan 1'i gol bulmuştu. Antalyaspor'un 0-0 golsüz berabere kaldığı Galatasaray maçında da yalnızca 5 şut denemesinde 1 isabet bulunuyor.


Antalyaspor yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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