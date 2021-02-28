Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı
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Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

28.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:38
Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 27. hafta sonunda 34 puana ulaştı.

Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede bu sezonki 13'üncü beraberliğini elde etti.

Ligin 26. haftasında da deplasmanda Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, son iki lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramazken, kalesini gole kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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