Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer