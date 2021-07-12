Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
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Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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