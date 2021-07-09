Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
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Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampının beşinci gününde hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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