Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampının beşinci gününde hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden