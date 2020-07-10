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Antalyaspor yeni sezon tarihinden memnun

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon için başlangıç tarihinin 11 Eylül olarak belirlenmesi ve yabancı oyuncu kuralındaki değişiklik kararını olumlu buluyor.

Antalyaspor yeni sezon tarihinden memnun
10.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:36

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon için başlangıç tarihinin 11 Eylül olarak belirlenmesi ve yabancı oyuncu kuralındaki değişiklik kararını olumlu buluyor.

Ligde geride bıraktığı 31 hafta sonunda 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 38 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, yeni sezona da umutla bakıyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde devre arasında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli oyuncuların da aralarında bulunduğu yeni transferlerle ikinci yarı düşme hattından kurtulup, çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, gelecek sezon için genç oyuncu potansiyeli ve altyapısına da güveniyor.

Yaş ortalaması 29 olan 28 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcunun bulunduğu Antalyaspor Kulübü'nün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig için açıklanan yeni sezon tarihinin yanı sıra yabancı oyuncu değişikliğiyle ilgili kararı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlığı için açıklanan tarihi yeterli gördüklerini aktaran Süğlün, "Makul bir süreç. Hazırlanmak için yeterli bir süreç. Takımların hazırlanması için de transferler de dahil yeterli olabilecek bir süreç." dedi.

"Transferde bütçe uygunluğuna ve altyapıya çok önem vereceğiz"

Süğlün, Süper Lig'de yeni sezonda kulüplerin en fazla 14 yabancı futbolcuyla sözleşme yapabileceği, bu oyuncuların sadece 8'inin aynı anda sahada yer alabileceğine ilişkin karara da değinerek, "Bununla ilgili de yine düşüncemiz pozitif. Bizi etkileyecek bir durum yok. Bundan sonra bütün takımlar, Finansal Fair Play için mücadele edecek. Bütçelerini aşamayacaklar. Hiç kimsenin çok inanılmaz rakamlarla bir şey yapma şansı da yok. Transferde bütçe uygunluğuna ve altyapıya çok önem vereceğiz. Bizim takımımızın bir şansı da inanılmaz genç ve altyapıdan çıkacak oyuncularımız da var. Bundan sonra finansal açıdan böyle devam etmekte de büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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