Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum'daki birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra iki gün izin yapan Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas, şut çalıştı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi ABD'li futbolcu Haji Wright'i de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Antrenmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, asbaşkanlardan Berkay Bahar ile yönetim kurulu üyelerinden Aytaç Altay ve Emrah Çelik de takip etti.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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