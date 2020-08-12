Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
12.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:34
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda denge, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapıldı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki akşam antrenmanında ise futbolcular, taktiksel oyun çalışması yaptı.
Kaynak: AA