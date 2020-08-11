Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, eğitsel oyun çalışması yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, taktiksel oyun çalışması ile sona erdi.

Kaynak: AA