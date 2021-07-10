Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü iki antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibinde sabah antrenmanında kaleciler, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki sahada, diğer futbolcular ise salonda iki ayrı grup halinde kuvvet çalışması yaptı.

Sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı pas çalışması gerçekleştirildi.

Antalyaspor'un kamp çalışmaları yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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