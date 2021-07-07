Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Brezilya'dan dönen ve karantinada bulunan Amilton dışında takımda eksik bulunmuyor.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, yeni sezona Erzurum kampında, günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yüksek İrtifa Kamp merkezinde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde tam sahada taktiksel çalışma ile antrenman tamamladı. Kırmızı-beyazlılar Amilton, hariç tam kadro çalıştı. Brezilyalı futbolcunun bugün ülkesinden geldiği ve karantina sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Erzurum kampı iki hafta sürecek olan kırmızı-beyazlıların kamp sürecinde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı yapması planlanıyor. - ANTALYA

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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