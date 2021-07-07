Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Oyuncular, günün ilk antrenmanına tam sahada 5 ayrı istasyonda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Ardından kuvvet antrenmanı gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktiksel idman yaparak çalışmasını tamamladı.

Akdeniz ekibi, kamp programına yarın devam edecek.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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