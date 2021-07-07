Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.
Oyuncular, günün ilk antrenmanına tam sahada 5 ayrı istasyonda ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Ardından kuvvet antrenmanı gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktiksel idman yaparak çalışmasını tamamladı.
Akdeniz ekibi, kamp programına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir