Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük izin sonrası yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük izin sonrası yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri sonrası üç grup halinde çalıştı.

Akdeniz ekibi, yarın laktat testlerinden geçecek.

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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