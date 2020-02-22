Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

22.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:11

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, maç öncesi teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, idmanın ardından uçakla Malatya'ya gitti.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Süper Lig'de 22 puanla 14. sırada bulunduklarını hatırlatarak, 10. basamaktaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ile aralarında iki puan fark olduğunu belirtti.

Süğlün, şu değerlendirmede bulundu:

"Maç çok enteresan olacak. Rakibimiz bir hayli oyuncu kaybetti. Kendi sahalarında iyi oynayan bir ekip. Malatya deplasmanına puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Artık her maçımız çok önemli. Yeni Malatyaspor maçında da taraftarlarımız çok iyi Antalyaspor seyredecektir."

Kaynak: AA