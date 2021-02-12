Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Ocak Pazartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı.

Kupadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyen sporcular havuzda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin