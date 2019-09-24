Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve üçerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.