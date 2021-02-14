Antalyaspor, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına hazır

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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında yarın konuk edeceği Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Yeni Malatyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda, kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.

İdmana, sakatlığı bulunan Ufuk Akyol ile Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna çağrılan Gökdeniz Bayrakdar katılmadı.

Antrenmanı, Antalyaspor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile bazı kulüp yöneticileri de izledi.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden