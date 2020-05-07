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Antalyaspor yarın top başı yapıyor

Antalyaspor yarın top başı yapıyor
07.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:46

Fraport TAV Antalyaspor, 12 Haziran'dan itibaren oynanacak Süper Lig maçlarının hazırlıkları için bugün kampa girecek.

Fraport TAV Antalyaspor, 12 Haziran'dan itibaren oynanacak Süper Lig maçlarının hazırlıkları için bugün kampa girecek. Kamp başlangıcında uygulanacak koronavirüs testi sonrası kırmızı-beyazlılar ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de koronavirüse yönelik tedbir kapsamında ertelenen lig maçlarının hazırlıkları için kampa giriyor. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, gruplar halinde farklı sahalarda çalışacak. Koronavirüse yönelik tedbirlerin uygulanacağı kampta futbolcular ayrı odalarda konaklayıp, hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürecek.Kırmızı-beyazlılar bu akşam otelde bir araya gelecek. Futbolcular, teknik heyet, idari personel dahil olmak üzere kampta yer alacak herkese koronavirüs testi yapılacak. Futbolculara pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları hakkında bilgi notları verilecek. Fraport TAV Antalyaspor ilk idmanını ise yarın gerçekleştirecek. Teknik direktör Tamer Tuna, salon ve saha antrenmanlarıyla 12 Haziran'da başlayacak lig maçlarına futbolcularını hazırlayacak.


Kaynak: DHA

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