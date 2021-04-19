Antalyaspor, yarın Hatayspor'a konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'a iç sahada 3-2 yenilen Akdeniz ekibi, 42 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 50 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Bu arada, Antalyaspor'da, Atakaş Hatayspor maçı öncesi 13 Nisan'dan bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının 5'e yükselmesi, kırmızı-beyazlı camiada can sıkıntısına neden oldu.

Öte yandan, kırmızı-beyazlılarda Veysel Sarı kart cezasından, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ile Sidney Sam da sakatlıklarından dolayı Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden