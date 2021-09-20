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Antalyaspor, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son hafta Beşiktaş'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi, haftaya 4 puanla 16. sırada giriyor.

Antalyaspor'da, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi sakatlığı süren Doğukan Nelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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