Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

20.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:27
Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan ve 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 27 puanla 19. sıradaki rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibi, 15. haftada Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği maçtan sonra ligde iç sahada oynadığı 6 mücadeleyi kaybetmedi ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor'da kart cezalısı kaleci Ruud Boffin, sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile defans oyuncusu Bahadır Öztürk yarın forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:27:47. #1.16#
title