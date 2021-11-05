Antalyaspor yarın Altay'ı konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından geçen hafta GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlı ekip, Altay maçında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Bu karşılaşma öncesinde 12 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor 14. sırada yer alıyor.

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