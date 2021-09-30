Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftada yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da Adana Demirspor mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Harun Alpsoy dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü

Balotelli, Adana'daki düğünde çiftetelli oynadı! Başkan'la karşılıklı döktürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Amelia Hamlin Ezgi Mola
Spor Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalyaspor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:15:23. #1.11#