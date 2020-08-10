Antalyaspor ve Altay kampa girdi
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Antalyaspor ve Altay kampa girdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

10.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:39

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.

Equipe Travel Organizasyon sahibi Yakup Hamarat, gazetecilere, 2016 yılından beri Afyonkarahisar'da Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. lig ve Bölgesel Amatör Lig takımlarının kamp yaptıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın iyi tesislere sahip olduğunu kaydeden Hamarat, "Kentte hava koşullar, oteller çok güzel. Bu yıl da 4'ü Süper Lig takımı olmak üzere 70'e yakın futbol takımının kampını yapacağız. Bugün Altay ve Antalyaspor geldi. Ardından Denizlispor, Bandırmaspor ve MKE Ankaragücü ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız." diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki otellerin Güvenli Turizm Sertifikası sahibi olduğunu vurgulayan Hamarat, "Pandemi konusunaki tedbirleri, otel genel müdürleri, görevliler ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Takımlar yemeklerini ayrı bölümde yiyorlar. Spor kompleksine takımlardan hariç kimseyi almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kafilelerine her iki günde bir Kovid-19 testi yapıldığını anlatan, Hamarat, "Bir de kendilerine izole ortam yaratıyoruz. Takımın kaldığı kata, restorana kimseyi almıyoruz. Yurt dışından da takımlar geliyordu. Fakat dönüşte 14 gün karantina olduğu için, bu yıl gelemediler. Kamplar yaklaşık 2,5 ay sürecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Antalyaspor ve Altay kampa girdi

Kaynak: AA

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