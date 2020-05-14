Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.

Kaynak: AA