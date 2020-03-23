Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Albayrak ile Terim'e "geçmiş olsun" mesajı Antalyaspor ve Alanyaspor kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Antalyaspor ve Alanyaspor kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Alanyaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA