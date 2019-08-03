Antalyaspor Vakfı'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

28 Temmuz 2019 tarihinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Antalyaspor Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Yapılan ilk toplantıda Fikret Öztürk başkanlığa, Mustafa Yılmaz ve Nafiz Tanır başkan vekilliklerine, Erdoğan Kahya ise saymanlığa getirildi. Olağanüstü genel kurulda; Fikret Öztürk, Mustafa Yılmaz, Nafiz Tanır, Murat Ülger, Mustafa Sağdur, Erdoğan Kahya ve Bülent Yörük yönetim kurulu, Abdullah Toy ve Mehmet Yaman ise denetim kurulu asil üyeliklerine seçilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA