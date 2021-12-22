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Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son iki maçın uzatma dakikalarında kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son iki maçın uzatma dakikalarında kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin son bölümüne 1-0 önde giren kırmızı-beyazlılar, 90+2. dakikada yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi geçen hafta ise deplasmanda karşılaştığı Konyaspor karşısında yine 90+2. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Konyaspor karşısında 1, Kasımpaşa müsabakasında ise 2 puan olmak üzere toplamda 3 puan kaybeden Antalyaspor'da büyük üzüntü yaşanıyor.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk'te maç sonu yaptığı açıklamada son dakikalarda yedikleri gollerden dert yandı. Groenendijk, "İki haftadır uzatma dakikalarında puan kayıpları yaşadık. Geçen haftadan ders çıkarmadığımız belli. Üst üste iki maçta doksan artılarda yediğimiz golden ders almayıp aynı hataya düştük. Bu durum düşündürücü. Bu iki maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

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