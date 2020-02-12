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Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsten görünüm Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkışı Teknik Direktör Tamer Tuna'nın havalimanından çıkışı Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkarak otobüse binmesi Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün Sivas'a doğru yola çıkması...

12.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:24
Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsten görünüm

Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkışı

Teknik Direktör 'nın havalimanından çıkışı

Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkarak otobüse binmesi

Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün 'a doğru yola çıkması Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 'ye zorunlu iniş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Havalimanında bekleyen kafilenin, Sivas'a kara yoluyla gitmeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
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