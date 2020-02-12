Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsten görünüm Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkışı Teknik Direktör Tamer Tuna'nın havalimanından çıkışı Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkarak otobüse binmesi Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün Sivas'a doğru yola çıkması...
Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsten görünüm
Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkışı
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın havalimanından çıkışı
Antalyasporlu futbolcuların havalimanından çıkarak otobüse binmesi
Antalyaspor kafilesini taşıyan otobüsün Sivas'a doğru yola çıkması Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Fraport-TAV Antalyaspor'un uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 13 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Antalyaspor'un uçağı, Sivas'taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.
Havalimanında bekleyen kafilenin, Sivas'a kara yoluyla gitmeyi planladığı öğrenildi.